Selic Banco Central confirma expectativa de inflação para 2017

Banco Central (BC) confirma expectativas para a inflação de 2017, divulgadas na semana passada, de reduzir a Selic de 13,75% para 13,00% ao ano. As taxas de câmbio e juros permaneceram em R$ 3,25 e 13,75% ao ano.

A projeção de inflação para este ano está em torno de 4,0% e, no de mercado, próxima a 4,4 %. Para 2018, a inflação prevista no cenário de referência gira em torno de 3,4%. No cenário de mercado, a projeção é de 4,5%. No Relatório de Mercado Focus publicado ontem, as instituições financeiras projetaram inflação de 4,80% em 2017 e de 4,50% em 2018.