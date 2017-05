PREOCUPANTE 'Baleia Azul' é tema de audiência

na Câmara na próxima terça

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática realiza audiência pública nesta terça-feira (9) para discutir a proliferação, nas redes sociais, de grupos de jovens com o tema “Baleia Azul”.

A formação desses grupos tem sido associada a supostos incentivos a situações de risco entre adolescentes. Segundo a ONG SaferNet Brasil, uma das entidades que acompanha o assunto, a repercussão na mídia causa preocupação entre pais e na sociedade.

A audiência foi pedida pelos deputados Sandro Alex (PSD-PR), Margarida Salomão (PT-MG), Roberto Alves (PRB-SP) e Luiza Erundina (Psol-SP).

Foram convidados para discutir o assunto:

- o gerente de Relações Governamentais do Facebook no Brasil, Bruno Magrani;

- o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho;

- o diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, Leandro Daiello Coimbra;

- o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil Gary Stahl;

- o presidente do Conselho Federal de Psicologia (CFP), Rogério Giannini;

- o advogado Renato Opice Blum;

- o presidente da SaferNet Brasil, Thiago Tavares; e

- o youtuber Felipe Neto. Com mais de 10 milhões de seguidores no YouTube, Neto gravou um vídeo sobre a importância de discutir, com os jovens, situações de depressão e prevenção ao suicídio.

A audiência será realizada no plenário 13 a partir das 10 horas (de Brasília).

Na internet já há uma outra corrente que prega boas ações por internautas. O movimento foi denominado Baleia Rosa.