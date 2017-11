Números oficiais Balanço oficial indica 530 mortes

pelo terremoto do Irã

Pelo menos 530 pessoas morreram e outras 7.800 ficaram feridas no terremoto de 7,3 graus na escala Richter que abalou no domingo passado o oeste do Irã, segundo os últimos números oficiais divulgados nesta terça-feira (11). A informação é da Agência EFE.

Estes novos dados representam um aumento considerável no número de vítimas mortais causadas pelo terremoto na província de Kermanshah, na fronteira com o Iraque, cujo balanço ontem era de 430.

O número de vítimas tem aumentado com a passagem das horas e com o avanço das tarefas de retirada de escombros das cerca de 30 mil casas destruídas.

O governo iraniano decretou luto nacional nesta terça-feira (14) para honrar às vítimas do terremoto, o mais grave registrado no Irã desde 2003, quando 31 mil pessoas morreram.

As autoridades mobilizaram todos os corpos de segurança, incluindo o exército e os Guardiões da Revolução, para acelerar os trabalhos de resgate e ajudar na entrega de ajuda.

No entanto, as dezenas de milhares de afetados, realocados em barracas de campanha, se queixam que as ajudas não são suficientes.