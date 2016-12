Avião cai em Manaus e mata cinco pessoas

Felpuda

As urnas, por certo, não mudaram apenas alguns vereadores, como também deram o norte de como os futuros legisladores terão de agir para apresentarem mais trabalho e resultados. Foram punidos pelos eleitores aqueles que passaram a maior parte do mandato distribuindo títulos e homenageando “fulano, sicrano e beltrano”, enquanto os cidadãos, que pagam altos impostos, eram obrigados a enfrentar inúmeros e graves problemas na cidade. Parece que não aprenderam que homem público tem de respirar e espirrar com a poeira dos bairros. Ester Figueiredo