EDUCAÇÃO Avaliação Nacional da Alfabetização é divulgada na segunda (22) Levantamento faz parte do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)

O Ministério da Educação anunciou que vai liberar os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) do ano passado na próxima segunda-feira (22).

Terão acesso aos resultados apenas as instituições de ensino com, no mínimo, dez estudantes matriculados no momento da avaliação e que tiveram taxa de participação de 80% dos estudantes matriculados no terceiro ano, de acordo com os dados do Censo Escolar 2016.

Para receber os resultados, as escolas devem manter seus cadastros atualizados junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As instituições podem ingressar com recursos até 5 de junho. A divulgação dos resultados finais será em agosto, quando os resultados serão divulgados para a imprensa, os gestores públicos e demais interessados.

A ANA é um dos instrumentos do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e tem foco nos níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa, alfabetização em matemática e as condições de oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas.

Passam por esse sistema todos os estudantes do terceiro ano do ensino fundamental matriculados nas escolas públicas no ano da aplicação da avaliação. Em 2016, os testes foram aplicados para 2,5 milhões de estudantes, de 50 mil escolas e 100 mil turmas.