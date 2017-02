Sanremo Autoridades emitem alerta de bomba na Itália

As autoridades italianas emitiram hoje (6) um alerta de bomba em Sanremo, a cerca de 200 metros do Teatro Ariston, onde acontece o festival de música mais tradicional do país. O prédio foi evacuado por prevenção e a área, isolada.

O evento tem previsão para iniciar amanhã. Uma caixa preta colocada em meio a um canteiro de flores levantou suspeita. Mas as equipes da polícia e os bombeiros constataram que a mala continha apenas panfletos do festival de música. O Festival de Sanremo de 2017 começa amanhã (7), no Teatro Ariston, e termina em 11 de fevereiro. Os países europeus estão em alerta máximo de segurança devido aos recentes atentados terroristas na França, na Bélgica e na Alemanha.