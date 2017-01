Morte de ministro Áudio revela que piloto esperava

fim de chuva para pousar Acidente matou ministro do STF e outras

Técnicos que tiveram acesso ao áudio do gravador de voz do avião em que estava o ministro Teori Zavascki disseram que o piloto fez comentários sobre a chuva e falou na gravação que iria esperar a chuva passar para pousar, de acordo com informações do Bom Dia Brasil. Em seguida, a gravação é interrompida.

A aeronave caiu no mar perto da cidade de Paraty (RJ), na última quinta-feira (20). Além do ministro Teori Zavascki, que era relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, morreram o piloto e os outros três passageiros que estavam a bordo.

O gravador de voz do avião, também conhecido como caixa-preta, está em Brasília desde sábado (21), quando os peritos da Aeronáutica começaram a análise. Uma preocupação inicial era que parte do equipamento havia sido danificada pela água do mar. Mas a Aeronáutica conseguiu extrair todo o áudio da gravação, que registra o que foi dito pelo piloto, seja com outros passageiros ou com o controle de tráfego aéreo, nos últimos 30 minutos do voo.

As investigações e o trabalho dos peritos vão continuar para apurar o que de fato levou à queda do avião.

Segundo o colunista do G1 Matheus Leitão, a Justiça Federal de Angra dos Reis (RJ) determinou à Aeronáutica que compartilhe as gravações e os dados sobre o acidente aéreo com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal - os dois órgãos também instauraram inquéritos para investigar a queda do avião.