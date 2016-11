OUÇA Áudio mostra piloto do avião da Chapecoense insistindo para pousar Ordem foi de que o avião desse algumas voltas pela região antes de pousar

Um novo áudio obtido pela Blu Radio, da Colômbia, mostra o piloto do avião que transportava a delegação da Chapecoense pedindo insistentemente para pousar à torre de controle do aeroporto de Medellín momentos antes do acidente que provocou a morte de 71 pessoas na madrugada de segunda para terça-feira.

Uma controladora repete várias vezes que o pouso precisaria ser adiado porque uma emergência com outra aeronave estava sendo atendida. Por isso, o ordem foi de que o avião desse algumas voltas pela região antes de pousar. Depois de nove minutos de conversa, o pedido final:



– O avião está em falha total elétrica e de combustível.



Depois, não se comunica mais. Então, alguns controladores começam a chamar pelo piloto por cerca de dois minutos, mas não obtêm resposta.