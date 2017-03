Sem visto Atores de série americana são impedidos de embarcar para o Brasil por falta de visto Matt McGorry contou no Instagram que queria passar o Carnaval no Brasil com o colega Jack Falahee.

Na falta de Brasil no Carnaval, vai Costa Rica mesmo. O ator Matt McGorry, o Asher de "How to get away with murder", escreveu nesta segunda-feira (6), no Instagram, um relato bem-humorado e autoirônico para explicar que ele e o colega Jack Falahee, também do elenco da série, não puderam conhecer o carnaval brasileiro. É que só na hora de embarcar para o país eles se deram conta de que não tinham vistos de entrada.

"Era uma vez (no dia em que esta foto foi tirada), Alfie, Jack e eu iríamos pegar um avião para o Brasil para o Carnaval. Jack e eu, sendo os cidadãos dos Estados Unidos inteligentes que somos, não imaginamos que nós precisávamos de visto, até o momento em que tentamos fazer check-in no aeroporto" escreveu McGorry.

"Alfie seguiu na frente, e Jack e eu, em vez disso, compramos uma passagem para a Costa Rica e acabamos no belo @fscostarica [um resort local]. Obrigado howelltalentrelations [agência de viagens especializada em celebridades]. #Continua #BrasilFicaParaAPróxima #CostaRica".