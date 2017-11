TRAGÉDIA Atirador abre fogo em igreja no Texas e deixa mortos e feridos, diz polícia Não se sabe o número de vítimas; o atirador foi morto pela polícia

Um homem entrou em uma igreja batista no Texas, nos EUA, e começou a atirar, deixando mortos e feridos, informou o xerife do condado Wilson, Joe Tackitt, à imprensa americana.

Não se sabe o número de vítimas. O atirador foi morto pela polícia, disse Tackitt.

Testemunhas disseram que o atirador entrou na igreja pouco antes do meio-dia deste domingo (5) e abriu fogo. Uma criança de dois anos está entre os feridos, informou o site Dallas Morning News.

Uma funcionária de um posto de combustível vizinho à igreja disse à rede CNN que ouviu cerca de 20 tiros disparados em sequência durante um culto.

"Nossas orações estão com todos aqueles machucados por este horrível ato", afirmou o governador do Texas, Greg Abbott.

O FBI (polícia federal americana) e equipes de primeiros socorros já estão no local do tiroteio, na cidade de Sutherland Springs, pequena comunidade a 48 km de San Antonio, no sul do Texas. Helicópteros realizam transferências de feridos para hospitais de San Antonio.