Internacional Atentado contra Suprema Corte do Afeganistão mata 19 e fere 41

Um atentado com homem-bomba deixou ao menos 19 mortos e 41 feridos nesta terça-feira (7) em frente à Suprema Corte do Afeganistão, no centro de Cabul, relataram as autoridades do país.

Segundo a polícia, o ataque parece ter visado funcionários que deixavam o tribunal no fim do expediente. Ninguém reivindicou a autoria do atentado.

"Quando ouvi a explosão, corri para o estacionamento da Suprema Corte em busca de meu irmão, que trabalha lá", disse à agência de notícias Reuters a testemunha Dad Khuda, que encontrou seu irmão vivo. "Infelizmente, várias pessoas foram mortas e feridas."

No passado, o local foi alvo de ataques do grupo radical islâmico Taleban, que mantém uma insurgência armada para retomar influência no Afeganistão.