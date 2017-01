Ataque terrorista com caminhão mata ao menos 4 em Jerusalém

Felpuda

Causaram estranheza as críticas pesadas de dirigente sindical contra ação de prefeito do interior que pagou até 16º salário para determinado segmento do funcionalismo. Pelo jeito, o dito-cujo, que, aliás, tenta conquistar mandato político sempre que pode, não viveu o período de panelaços nas ruas dessa categoria por salários injustos ou total falta de pagamento destes. Ester Figueiredo