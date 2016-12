TERRORISMO Ataque suicida deixa mais

de 50 mortos na Nigéria

Duas mulheres suicidas se explodiram em um mercado na cidade de Madagali, no Nordeste da Nigéria, deixando ao menos 57 mortos e 177 feridos, sendo 120 crianças, nessa sexta-feira (10).

Os ataques coordenados foram reivindicados pelo grupo terrorista Boko Haram, que tem travado uma batalha para criar um Estado com leis islâmicas no nordeste do país.

De acordo com o major Badare Akintoye, porta-voz de uma unidade do Exército na cidade vizinha de Mubi, os ataques foram realizados simultaneamente pelas estudantes em duas entradas do hortifruti.

O grupo terrorista tem realizado com frequência ataques suicidas com bombas em áreas cheias de pessoas. "Agentes da segurança assumiram a área para evitar que inimigos realizassem outro ataque", completou Akintoye.