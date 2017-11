Violência Ataque a tiros em loja do Walmart no Colorado deixa três pessoas mortas

Três pessoas morreram nesta quarta-feira (1º) após serem alvejadas por um atirador dentro de uma loja do Walmart no Colorado, a oeste dos EUA.

As vítimas foram dois homens, que morreram no local, e uma mulher, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O porta-voz do Departamento de Polícia de Thornton, Victor Aliva, disse que o autor dos disparos escolheu os alvos aleatoriamente e saiu da loja sem proferir uma palavra.

A policia informou ainda que o assassino fugiu em Mitsubishi Mirage vermelho.

A descrição do atirador divulgada pela polícia tem como base imagens das câmeras de segurança: um homem branco, que estava vestindo uma jaqueta preta, camisa marrom e jeans azul.

ATIRADOR DO COLORADO

A polícia ainda procura pelo assassino e pela arma do crime. Mesmo sem nenhum grupo terrorista ter reivindicado a autoria do tiroteio, a polícia disse que ainda não é possível descartar nada.

Os nomes das vítimas também não foram divulgados.

A 9News, filiada da NBC, entrevistou uma mulher cujo filho estava no Walmart e relatou ter ouvido cerca de 30 tiros dentro da loja.

À Reuters Aaron Stephens, 44, de Thornton, disse que estava no Walmart quando ouviu tiros e o som de balas ricochetas. "Os funcionários começaram a gritar, e os clientes começaram a gritar." Houve correria em direção à saída da loja. "Eu também corri para fora, porque eu não queria ser baleado."

O Walmart é parte do Thornton Town Center, um complexo comercial a poucos passos da Interstate 25 em Thornton, uma cidade de cerca de 136 mil habitantes nos subúrbios a norte de Denver.

Do lado de fora da loja, ao lado de restaurantes de cadeia, complexos de apartamentos e lojas de suprimentos domésticos, familiares de compradores e funcionários se reuniram para aguardar por informações sobre seus entes queridos, mesmo após a polícia ter advertido para que as pessoas evitassem o local.

No mês passado, um atirador matou 58 pessoas em Las Vegas, no mais sangrento tiroteio da história recente dos Estados Unidos.

Segundo um estudo divulgado em outubro, ao menos 33 mil pessoas morrem anualmente por armas de fogo nos Estados Unidos, um país onde a posse de armas está prevista na Constituição e comprar uma pistola ou fuzil não representa grandes dificuldades.