MUNDO Assessores de Donald Trump negam planos para encontro com Putin

A equipe de Donald Trump negou neste domingo (15) que o presidente eleito tenha planos de se reunir dentro de algumas semanas, em Reykjavik, capital da Islândia, com o presidente russo Vladimir Putin.

De acordo com o jornal "Sunday Times", que citou fontes britânicas informadas sobre o plano, o magnata americano deseja com o encontro renovar a relação com o Kremlin.

Isso é "totalmente falso" disse um dos assessores de Trump ao ser interrogado sobre a existência de planos para o encontro em Reykjavik.

Moscou tem uma opinião favorável sobre o encontro entre os presidentes, disse o jornal mencionando fontes anônimas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, desmentiu qualquer contato. "Ainda não há conversa sobre encontro", informou.

Segundo o jornal britânico, o objetivo de Trump seria começar a trabalhar em um acordo para limitar as armas nucleares, como parte de sua estratégia na relação entre Estados Unidos e Rússia.

O governo da Islândia disse que não está sabendo dos planos para o encontro, mas sinalizou que estaria disposto a ser anfitrião de um encontro entre Trump e Putin, se o mesmo ajudar nas relações entre Washington e Moscou.