Receita Federal Arrecadação de impostos chega a R$ 148,6 bilhões em outubro

Receita Federal informa alta na arrecadação de impostos e contribuições federais em outubro: R$ 148,69 bilhões em outubro; maior valor para o mês da história. Considerando-se todos os meses, a arrecadação de outubro de 2016 foi a maior desde janeiro de 2014, quando totalizou R$ 153,21 bilhões (valor corrigido pela inflação).

Segundo o órgão, no mês passado, as receitas do governo foram "infladas" pelos valores arrecadados com a chamada "repatriação", que deu incentivos para que contribuintes regularizassem bens mantidos no exterior e que não haviam sido declarados à Receita Federal.