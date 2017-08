Aprovada MP que renegocia dívidas previdenciárias dos estados e municípios

Felpuda

Decidido a darem as cartas, políticos com, digamos, “liderança esmaecida” começam a reagir e, o primeiro passo, é voltar a comandar seus partidos. Um ex-governador e um ex-prefeito abocanharam novamente suas respectivas legendas, enquanto outro, também ex-governador, está no mesmo caminho. E estão movendo céu e terra para garantir suas pretensões futuras, até porque já não são mais unanimidade nas legendas. É a tal história: como seguro morreu de velho... Ester Figueiredo