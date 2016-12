Loteria Apostador acerta a Quina e leva quase R$ 9 mi de prêmio

Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4257 da Quina, sorteadas nesta terça-feira (13) em Canto do Buriti (PI). O bilhete premiado, emitido em Salvador (BA), vale R$ 8.897.939,91. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 700 mil. A quadra teve 179 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 3.908,69. No terno, houve 10.524 ganhadores, que receberão cada um R$ 99,97. Outros 233.398 acertaram duas dezenas e receberão individualmente R$ 2,47. Os números sorteados foram: 15, 22, 45, 48 e 64.



LOTOMANIA

O concurso 1718 da Lotomania acumulou. Os números sorteados foram: 03, 04, 05, 06, 16, 19, 28, 35, 44, 45, 54, 55, 60, 61, 78, 80, 86, 87, 90 e 93. Confira o rateio:

20 acertos - Não houve acertador

19 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 64.297,19

18 acertos - 75 apostas ganhadoras, R$ 2.143,24

17 acertos - 806 apostas ganhadoras, R$ 199,43

16 acertos - 5.017 apostas ganhadoras, R$ 32,03

15 acertos - 23.468 apostas ganhadoras, R$ 6,84

0 acertos - Não houve acertador

TIMEMANIA

O concurso 967 da Timemania também acumulou. Os números sorteados foram: 04, 11, 17, 36, 45, 58 e 77. O time do coração foi o Sport (PE). Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 14 apostas ganhadoras, R$ 8.383,60

5 números acertados - 333 apostas ganhadoras, R$ 503,51

4 números acertados - 5.384 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 44.400 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA SENA

Não houve ganhador na principal faixa de premiação dos dois sorteios do concurso 1581 da Dupla-Sena. Veja as dezenas sorteadas e o rateio:

1º sorteio - 14, 17, 30, 32, 33 e 50

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 10 apostas ganhadoras, R$ 4.875,49

Quadra - 4 números acertados - 536 apostas ganhadoras, R$ 103,95

Terno - 3 números acertados - 11.697 apostas ganhadoras, R$ 2,38

2º sorteio - 01, 14, 18, 22, 31 e 47

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 4.875,49

Quadra - 4 números acertados - 593 apostas ganhadoras, R$ 93,96

Terno - 3 números acertados - 11.823 apostas ganhadoras, R$ 2,35