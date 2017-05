Loteria Aposta de SP ganha sozinha prêmio

de R$ 41 milhões da Mega-Sena

Uma aposta de São Paulo (SP) acertou sozinha as seis dezenas do sorteio 1.926 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (3) em Anastácio (MS). O ganhador faturou R$ 41.318.205,91.

Veja as dezenas sorteadas: 02 - 03 - 14 - 20 - 30 - 46.

A quina teve 95 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 31.887,41. Já a quadra teve 6.741 bilhetes premiados e cada um vai ganhar R$ 641,97.

O próximo sorteio, que será realizado no sábado (6), tem o prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.