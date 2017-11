EM SHOW DE GUSTAVO LIMA Após tiros em apresentação, festival

reforça segurança para show de Anitta

Depois do episódio em que um policial militar foi preso após fazer disparos durante uma briga no show do cantor Gusttavo Lima, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, a apresentação da cantora Anitta deve ter a segurança reforçada no festival Rebouças. A cantora sobe ao palco do evento na noite deste sábado (4).

O soldado Raimundo Henrique Leal dos Santos, de 22 anos, se envolveu em uma briga generalizada no local e fez vários disparos para o alto, interrompendo o show. O soldado e outro policial, que o prendeu, ficaram feridos.

De acordo com o proprietário da empresa que organiza o festival, Gileno Gomes de Almeida, o show da cantora está mantido e deve ocorrer a partir da meia-noite.

“Ontem a segurança estava em 65 homens. Vamos aumentar entre 70 a 80 seguranças para o show de hoje. Vamos aumentar também os postos de segurança que vão ficar no meio do povo”, disse ao G1.

Segundo a organização, 3 mil pessoas assistiam ao show do cantor Gusttavo Lima no momento da confusão. A expectativa para o show da cantora Anitta é de mais de 3,5 mil pessoas. Além da cantora, devem se apresentar grupos regionais e DJs.

Tiros

O show de Gusttavo Lima era uma das atrações do ‘Festival Rebouças’, marcado para a noite de sexta-feira (3), era realizado no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias, na zona rural de Rondonópolis.

Segundo o boletim de ocorrência, iniciou-se uma briga durante o show do cantor. O soldado Raimundo deu um soco no rosto de outra pessoa que participava do evento, que não foi identificada, e então uma briga generalizada começou no local. Essa pessoa teria quebrado uma garrafa na cabeça do soldado, momentos antes da confusão.

Outro policial, identificado como major Roosevelth Oliveira Escolástico, de 38 anos, deu voz de prisão ao soldado, que resistiu ao ser abordado e acabou baleado na perna pelo major. Os dois policiais estavam de folga e assistiam ao evento.

Raimundo sacou a pistola e fez diversos disparos para o alto, provocando pânico e correria no local. O major disse à polícia que estava no evento com a mulher, a filha e um casal de amigos. Eles tentaram se proteger e se deitaram no chão, assim como outras pessoas que estavam próximas ao soldado.