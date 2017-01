Duas pessoas morreram Após explosão de muro, presos

fogem de penitenciária do Paraná

Presos da Penitenciária Estadual de Piraquara I, na Região Metropolitana de Curitiba, fugiram na madrugada deste domingo (15), após a explosão de um dos muros da unidade. De acordo com o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen), 23 detentos escaparam - dois foram mortos na fuga.

Um helicóptero da Polícia Militar sobrevoa a região, e equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordam veículos suspeitos no Contorno Leste, na BR-116.



O diretor do Depen, delegado Luiz Alberto Cartaxo Moura, afirmou que presos da Casa de Custódia de Piraquara iniciaram um tumulto, chamando a atenção da PM e dos agentes penitenciários. Enquanto isso, um grupo explodiu um dos muros da penitenciária pelo lado de fora. Neste momento, a polícia reagiu, e os dois presos foram mortos.



Cartaxo suspeita que a ação tenha sido coordenada.