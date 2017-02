Anúncio falso Após emagrecer, blogueira acha fotos em anúncio de pílula para perder peso Empresa responsável pelo remédio disse que vai tomar as providências.

Uma blogueira de Bauru (SP) teve uma surpresa desagradável ao se deparar com suas fotos em algumas redes sociais mostrando o “antes e depois” de quando ela emagreceu associada a propagandas de cápsulas “milagrosas” que prometem a perda de peso. Marina Íris, de 34 anos, diz que emagreceu 18 quilos com reeducação alimentar e exercícios e desde então compartilha com seus seguidores dicas sobre vida saudável.

Em entrevista ao G1, Marina conta que recebeu várias mensagens de seguidores e alguns deles duvidando da forma como teria emagrecido. “Eu fico bem chateada porque tento ser o mais transparente o possível com meus seguidores, postando minha rotina diariamente e do nada as pessoas pegam minhas fotos sem autorização e fazem propagandas enganosas.Já teve gente que achou que eu usava o remédio e me falou que era tudo falso meu emagrecimento. Mas a maioria que me segue sabe que são posts falsos e me alertam.”

Para tentar esclarecer o problema, Marina postou em sua página no Instagram um aviso sobre a falsa propaganda. “Não existe milagre. Nunca usei esse produto e não autorizei o uso da minha imagem. O que existe é dieta saudável e atividade física.”

Marina informou que não foi atrás da empresa porque são pessoas que revendem o remédio nas redes sociais e normalmente são perfis falsos. Ela não registrou boletim de ocorrência, mas disse que está se informando com um advogado sobre os procedimentos a se tomar.

O G1 entrou em contato com a empresa Super Slim X, resposável pelo produto, que informou em nota que só utiliza em suas divulgações fotos reais de pessoas que emagreceram usando o produto. Disseram ainda que vão tomar todas as providências para localizar quem está fazendo a propaganda dessa forma, pois não concordam com isso.