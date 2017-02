Carnaval do Rio Após acidentes, Inmetro vai agilizar

criação de regras para carros alegóricos

Após a série de acidentes nos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, o Inmetro vai agilizar a criação de regras de padronização na construção dos carros alegóricos.

“Vou convocar a partir de quinta-feira essa reunião. Em meados de março fazemos o painel setorial, convidando as pessoas a participar. Deste painel setorial sai um grupo de trabalho, que certamente vai propor um regramento”, disse o presidente do Inmetro, Carlos Augusto de Azevedo, em entrevista à GloboNews.

De acordo com Azevedo, o processo deve demorar entre 3 e 6 meses. “Não há motivo para demorar mais do que isso. Já temos todo o regramento para veículos especiais, de cargas perigosas. Não deve demorar muito”, afirmou.

O presidente da entidade ainda afirmou que as conversas para que o Inmetro participasse mais ativamente da regulamentação do Carnaval começaram no ano passado. “Nós procuramos [a Liesa] para fazer a certificação. Ficou para ser feito este ano”, falou.

Quando pronta, a regulamentação deve abordar todas as fases de construção de um carro alegórico, começando pela estrutura, parte de propulsão (motores) e funcionamento do carro no momento do desfile, como a parte elétrica.

Além de criar a regulamentação, o Inmetro também deve ser o responsável por vistoriar e aprovar os carros alegóricos antes dos desfiles.