Santa Catarina Após 55 anos de união, casal

morre no mesmo dia em Joinville

Após 55 anos de união, compartilhando sonhos, problemas, momentos bons e ruins, Elma e Darci Schmaltz, de 76 anos, morreram no mesmo dia, com apenas algumas horas de diferença. O casal morava em Joinville, no Norte de Santa Catarina.

Na terça-feira (3), os dois foram internados no hospital e acabaram morrendo dois dias depois, na quinta (5).

"Nasceram no mesmo ano, casaram, foram para o hospital no mesmo dia, tiveram a mesma doença e morreram no mesmo dia. Então foi uma prova de amor muito grande", diz a filha Dulce Schmaltz Viana.

O casal teve cinco filhos, oito netos e cinco bisnetos. "Eles sempre estavam juntos. Como tinham uma sorveteria, sempre trabalharam unidos. Não tinha final de semana, era direto trabalhando. Sempre bem alegres", conta o neto Márcio Schmaltz.

No início da semana, Darci precisou ser internado. "Quando chegamos lá, vimos o meu pai, já estava entubado. Em seguida tocou o telefone, avisando que estavam levando a mãe também. Aí a gente se desesperou", afirma a filha Lurdes Schmaltz.

Darci morreu de pneumonia na madrugada de quinta-feira (5), às 3h30. Horas depois, às 15h, Elma morreu da mesma doença.

"É triste, mas eu fico feliz, porque os dois foram juntos. Não vão ficar um perguntando pelo outro. Um sofrendo pela ausência do outro. Fico feliz pelos dois estarem indo juntos", diz Lurdes.