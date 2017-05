Fundo de Quintal Aos 70 anos, morre cantor

e sambista Almir Guineto

Almir Guineto morreu nesta sexta-feira (5), no Rio de Janeiro, aos 70 anos. A informação foi confirmada pelos perfis das redes sociais do fundador do grupo Fundo de Quintal.

“Comunicamos com pesar o falecimento do sambista Almir Guineto, na manhã desta sexta-feira (5), no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações trazidas por problemas renais crônicos e diabetes”, dizia a nota.

O texto ainda destacava: “A família do cantor agradece pelas orações e o carinho de todos os fãs e admiradores. As informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas em breve”.

O músico estava internado no Hospital Clementino Fraga desde o mês de março. Almir lutava há 17 meses contra problemas renais crônicos.

Guineto era pai do também cantor Almirzinho.