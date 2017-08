Diário Oficial da União Anvisa suspende comercialização

de lotes de paracetamol e amoxilina Comuns, medicamentos são usados para tratar sintomas da gripe e infecções

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recolheu lotes de medicamentos que têm como princípio ativo o paracetamol e a amoxilina. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial da União.

Segundo a agência, estão suspensos em todo o Brasil a distribuição e a comercialização do medicamento genérico "Parecetamol solução oral 200mg/mL", lote 0130/16, com validade em março de 2018. O medicamento é fabricado pela Hipolabor Farmacêutica.

Também estão suspensos em todo o território nacional o medicamento Amoxil BD, da empresa Glaxosmithkline, nas concentrações 200 mg/5 ml e 400 mg/5 ml.

Comum, o paracetamol é utilizado para a redução da dor e da febre em gripes, por exemplo. Já a amoxilina, é um antibiótico recomendado usualmente para infecções das vias respiratórias.

O G1 entrou em contato com as empresas e com Anvisa para saber o motivo da suspensão e aguarda um retorno.