Reajuste Anac reajusta tarifas dos aeroportos do Galeão e de Confins As novas tarifas poderão ser praticadas pelas concessionárias daqui a 30 dias

As tarifas aeroportuárias do contrato de concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Minas Gerais estão mais caras. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o aumento abrange as taxas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia

As tarifas do Galeão foram reajustas de 4,08% a 5,75%. A taxa de embarque doméstico no Galeão custará R$ 29,41 e a do internacional, R$ 52,09.

Já em Confins, essas taxas passaram para R$ 29,13 e R$ 51,58, respectivamente. As novas tarifas poderão ser praticadas pelas concessionárias daqui a 30 dias.