Transporte Anac pode acabar com gratuidade de bagagem em voos

Gratuidade de bagagem aérea pode estar com os dias contados. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) deve aprovar na semana que vem novas normas do setor que preveem o fim do transporte grátis de bagagem para todos os passageiros.

Se aprovadas, as medidas irão permitir que empresas passem a cobrar pelo despacho de malas em todos os voos nacionais e internacionais. Atualmente, cada passageiro pode levar uma mala de 23 kg nas viagens dentro do Brasil e até duas malas de 32 kg para voos para o exterior.