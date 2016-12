Aprovado Anac autoriza empresas aéreas a cobrar por bagagens despachadas

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) aprovou nesta terça-feira (13) a cobrança por bagagens despachadas. Com isso, a agência acaba com a gratuidade do serviço, que permitia o transporte sem custos de até 23 kg para os voos domésticos e duas malas com até 32 kg para os voos internacionais.

Outras mudanças anunciadas foram o aumento do peso máximo das bagagens de mão por passageiro, que passa de 5 para 10 kg, e da gratuidade na mudança do nome impresso na passagem aérea.

As novas medidas foram votadas e aprovadas durante reunião da diretoria colegiada na manhã desta terça, e serão publicadas na edição desta quarta (14) no "Diário Oficial" da União. A partir daí, as novas normas entram em vigor em 90 dias, a partir de 14 de março.

A agência informou que o valor das bagagens despachadas será estipulado pelas próprias companhias áreas. Segundo a agência, cada empresa terá autonomia para criar as próprias regras de bagagens, inclusive, pode optar por manter as franquias atualmente em vigor.