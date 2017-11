Negócios Amazon expande atuação no Brasil

e passa a vender itens de casa e cozinha

Um mês depois de passar a vender eletrônicos no Brasil e uma semana antes da Black Friday, que será na próxima sexta-feira (24), a Amazon expandirá novamente seu catálogo no Brasil.

A companhia anuncia nesta sexta-feira (17) a entrada de produtos para casa e cozinha em seu site brasileiro.



As vendas, como no caso de eletrônicos e livros, acontecerão pelo modelo marketplace, no qual outras empresas usam o site da Amazon para vender seus produtos. Pagam uma comissão de 10% para cada item vendido.



A varejista promete ter mais de 90 mil produtos das categorias em seu site, incluindo itens de marcas como KitchenAid, Mondial, Philco, Walita e iRobot.



A empresa também anunciou que as varejistas Etna e Imaginarium disponibilizarão seu catálogo em seu site.



Entre os produtos disponíveis estarão liquidificadores, fritadeiras, aspiradores, talheres e cafeteiras.

TAXAS

Os vendedores que entrarem para o marketplace da Amazon nessa nova categoria podem optar por duas modalidades de perfil: vendedor individual ou profissional.



Os primeiros pagam taxa promocional de 10% por transação, mais R$ 2 por item.

Já os profissionais pagam a taxa promocional de 10% por cada transação, mais uma taxa mensal promocional de R$ 19.



A Amazon chegou ao Brasil em 2012, inicialmente vendendo apenas livros eletrônicos.

Após quase cinco anos, a varejista começou a usar o modelo de marketplace no país em abril, inicialmente apenas para a venda de livros.



O modelo de negócios é responsável por mais da metade das vendas da companhia mundo afora.