Alok faz parceria inédita com Mick Jagger A canção foi lançada hoje no canal oficial do cantor e no Spotify

Alok, considerado atualmente o artista com maior audiência no mundo, anuncia mais uma parceria de sucesso e inédita. Foi lançada hoje, dia 27, uma canção com o astro mundial do rock, Mick Jagger.

Intitulada 'Gotta Get A Grip', o single de trabalho da carreira solo do cantor ganhou um remix todo especial feito pelo Alok. "É incrível assinar um trabalho com o nome de Mick Jagger envolvido e uma honra lidar de forma tão profissional com a 'Gotta Get A Grip’. Com certeza é um passo muito importante não só para mim, mas para toda a cena eletrônica.", comenta Alok.

Vale lembrar que Alok foi o 25° melhor DJ do mundo pela revista ‘DJ MAG’, principal publicação do segmento e, este ano, ele concorre novamente e busca superar sua colocação atual. A votação está aberta no site votealok.com.