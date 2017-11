sendo discutido Airton Sandoval apresenta projeto que proíbe horário de verão em todo o país

O horário de verão em vigor em dez estados e no Distrito Federal desde 15 de outubro, com término previsto para 18 de fevereiro de 2018, poderá ser o último a ser adotado no país caso seja aprovado projeto (PLS 438/2017) do senador Airton Sandoval (PMDB–SP).

Segundo o senador, a economia obtida com o horário de verão dilui-se com os gastos que a medida acarreta.

O projeto está na Comissão de Infraestrutura (CI) e depois seguirá para as Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).