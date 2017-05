Nota de risco Agência Fitch rebaixa nota de risco da JBS Multas na Justiça que podem gerar risco à liquidez da empresa no curto prazo levaram ao rebaixamento

Após acordo de delação premiada firmado entre a empresa JBS e a procuradoria do Brasil, a agência de risco Fitch rebaixou o rating de longo prazo em moeda estrangeira e local da JBS de BB+ para BB. Além disso, rebaixou o rating em escala nacional da companhia de AA+ para AA(bra). Todos os outros ratings da empresa foram colocados em observação para possível rebaixamento.

A Fitch ressaltou que o acordo, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), prevê o pagamento de uma multa R$ 225 milhões a ser paga pelos executivos e não inclui potenciais multas englobadas ou outras ações contra a JBS.

A magnitude do acordo, que inclui a admissão do pagamento de propinas a vários políticos, deve prejudicar a diversidade de fontes de financiamento da JBS e resultar no cancelamento ou ao menos no atraso da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações da unidade internacional da companhia, na avaliação da agência.

No curto prazo, o anúncio deve prejudicar a capacidade da companhia de se expandir e de desalavancar sua estrutura de capital, que era “fraca” para a categoria de rating com uma alavancagem líquida de 4,4 vezes durante 2016, aponta a Fitch.

A observação de ratings para possível rebaixamento reflete a incerteza sobre os resultados legais e o impacto financeiro das investigações em andamento, diz a agência. A Fitch nota que uma elevação do rating “não é considerada no momento”. Multas grandes na Justiça que pressionem a liquidez da empresa no curto prazo poderiam levar a um rebaixamento, afirma a agência.