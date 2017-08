BELO HORIZONTE Advogado é preso após entregar banana para funcionária de empresa aérea O passageiro suspeito de crime de racismo foi retirado do voo

Um advogado foi preso por suspeita de crime de racismo contra uma atendente de companhia aérea, na manhã desta sexta-feira (4), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, na Grande BH, de acordo com a Polícia Federal (PF). A polícia afirma que, após um desentendimento no check-in, ele tirou da bolsa uma banana e entregou para a funcionária, que é negra.

O caso ocorreu por volta das 7h20. O advogado chegou a embarcar, mas, após o comandante ter sido informado do fato, pediu a retirada do passageiro, que foi preso em flagrante, segundo a PF. O voo da Azul Linhas Aéreas seguiu para Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

O advogado foi conduzido à Superintendência da PF em Belo Horizonte, na Região Oeste. O nome dele não foi informado pela corporação. A atendente e testemunhas também seguiram para a delegacia para serem ouvidas.

A companhia área informou que está prestando assistência à funcionária e que não vai comentar o caso para não atrapalhar o inquérito policial.

A BH Airport, concessionária que administra o aeroporto, disse que apenas a companhia aérea se manifestaria sobre o caso.