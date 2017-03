FAMOSO Acusado de agressão, Victor apaga fotos da esposa da web A esposa do artista está à espera do segundo filho

Victor Chaves deletou todas as fotos da esposa, Poliana Bagatini de seu perfil no Instagram, após ser acusado pela moça de agressão, no dia 24 de fevereiro.

Segundo a revista “Quem”, a assessoria de imprensa do cantor ainda não sabe se os dois continuam juntos, pois o sertanejo está de férias e deve retomar a agenda de shows ao lado do irmão, Léo, em 10 de março.

Victor e Poliana são pais de Maria Vitória, de 1 ano. A esposa do artista está à espera de seu segundo filho, um menino, que deve se chamar João.

Entenda a polêmica

Poliana registrou boletim de ocorrência contra Victor Chaves, alegando ter sido jogada no chão pelo cantor, que a agrediu com chutes, no apartamento onde estavam em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Segundo relato da moça, um segurança do cantor e a irmã dele, Paula, teriam impedido Poliana de deixar o local, mas uma vizinha ouviu os gritos e a ajudou.

Poliana realizou o exame de corpo de delito no dia seguinte. Na mesma data, a mãe de Vitor, Marisa Chaves, registrou boletim de ocorrência contra a nora.

Dois dias depois de ir à polícia pela primeira vez, em 26 de fevereiro, Poliana divulgou carta aberta defendendo o marido e negando que tenha sido agredida.

Apesar disso, Victor, a mãe e a irmã foram intimados a depor sobre o caso na capital mineira. Ainda de acordo com a publicação, os documentos foram entregues em mãos à mãe de Victor na casa dela.