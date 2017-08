em sp Acidente envolvendo 36 veículos deixa

A rodovia Carvalho Pinto (SP-70) em Jacareí (SP) foi interditada devido a um acidente envolvendo 36 veículos e provocando um incêndio na manhã desta quarta-feira (30). Segundo informações dos Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual, ao menos duas pessoas morreram e 20 feridos foram socorridos.

O acidente aconteceu por volta de 7h40 na altura do km 75, no sentido interior. A PRE informou que 36 veículos se envolveram no acidente, sendo que 12 carros e dois caminhões foram atingidos pelas chamas.

Às 9h10, o fogo estava extinto, de acordo com os Bombeiros.

Motoristas envolvidos no acidente relataram que uma fumaça branca, provocada por uma queimada às margens da via, impedia a visibilidade no trecho do engavetamento. Alguns veículos reduziram a velocidade e outros chegaram a parar na via, o que provocou um engavetamento.

Um caminhão que transportava tintas não conseguiu parar e também se envolveu no engavetamento e pegou fogo. Um carro e outro caminhão bateram logo em seguida e diversos veículos não conseguiram parar e deram sequência ao engavetamento. Houve incêndio e explosões no local.

O corpo de uma vítima fatal foi encontrado embaixo da ponte onde aconteceu o acidente. Testemunhas disseram que, sem saber a altura do viaduto, ele pulou ao tentar fugir das batidas. O viaduto tem 28,6 metros de altura. A segunda morte confirmada é de uma pessoa que estava dentro de um carro prensado entre os caminhões.

A via foi completamente interditada no sentido e às 11h30 registrava um quilômetro de congestionamento. Equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia participam do resgate das vítimas e do rescaldo da ocorrência.

A PRE informou que foi implantado desvio para o motorista que utiliza a rodovia. Quem segue de São Paulo a São José dos Campos, o desvio está sendo feita pela SP-65, na altura do km 72.