Internacional Acidente de trem deixa

ao menos 40 feridos nos EUA Acidente ocorreu em terminal de transporte em Upper Darby

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas hoje (22) depois que um trem de alta velocidade se chocou com outro que estava estacionado e vazio em uma estação próxima da cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Um funcionário da Autoridade de Transporte do Sudeste da Pensilvânia disse à emissora de televisão ABC que o incidente ocorreu em um terminal de transporte em Upper Darby, que fica cerca de 14 quilômetros a oeste da Filadélfia.

No total, 42 pessoas, entre elas o maquinista do trem, sofreram ferimentos diversos, mas ninguém corre risco de morte, segundo as fontes. As informações são da agência de notícias EFE.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. As fontes apenas confirmaram que duas composições se envolveram no acidente.