Acidente com trem deixa ao menos 39 feridos em estação de Barcelona

Felpuda

Empreendimentos que levaram cidade do interior de Mato Grosso do Sul a ser destaque nacional nos últimos anos poderão novamente ser notícia em todo o Brasil, só que nas páginas policiais. Grandes empresas que hoje estão na mira da Polícia Federal investiram forte naquele município. E há quem diga que as ações da polícia contra quem fez falcatruas por lá seguem tão fortes quanto foram os investimentos. Ai, ai, ai! Ester Figueiredo