Escola foi vice em 2016 Acadêmicos do Tatuapé é a campeã

do carnaval 2017 de São Paulo

A Acadêmicos do Tatuapé é a escola campeã do carnaval 2017 de São Paulo. Depois do vice em 2016, a escola da Zona Leste levou seu primeiro título com uma homenagem ao Zimbábue, país africano.

A apuração das notas aconteceu na tarde desta terça-feira (28), no Anhembi, na Zona Norte da cidade. O título veio no critério de desempate: a escola ficou com a mesma pontuação da Dragões da Real (269,7 pontos), mas teve melhor desempenho no quesito samba-enredo.

A Tatuapé foi a quarta escola a desfilar na primeira noite de carnaval. Ao cantar o Zimbábue, ela fez uma exaltação do povo africano, de sua cultura e dos seus deuses.