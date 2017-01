PREPARE-SE 2017 terá nove feriados nacionais e cinco pontos facultativos, quase todos durante a semana Calendário oficial foi divulgado pelo governo no final do ano passado. Veja as datas

2 JAN 2017 Por R7, com redação 19h:35

Atenção, brasileiros! O ano está só começando, mas você já pode se programar para descansar, porque o calendário de feriados já está programado para 2017. As datas foram confirmadas pelo Ministério do Planejamento no mês passado. Dá uma olhada nas próximas fotos e programe-se! O primeiro feriado nacional do ano já passou! No dia 1º de janeiro, último domingo, comemorou-se a "Confraternização Universal" ou o Revéillon. A próxima folga de 2017 será o Carnaval. O primeiro dia de folia cai no dia 27 de fevereiro, uma segunda-feira. O segundo dia de festa será dia 28 de fevereiro. Vale lembrar que ambos os dias são pontos facultativos. A Quarta-Feira de Cinzas, na quarta-feira, 1º de março, pode ter descanso até às 14 horas. Também é ponto facultativo. A Sexta-Feira da Paixão cai no dia 14 de abril. O feriado nacional da Paixão de Cristo também é conhecido pela entrega de ovos de chocolate, uma vez que a Páscoa cai no domingo seguinte. Uma semana depois, dia 21 de abril, é comemorado o feriado de Tiradentes. Para os trabalhadores brasileiros, o dia 1º de maio vai cair numa segunda-feira e, portanto, vai dar para descansar. A data é feriado nacional. Outro ponto facultativo, o feriado de Corpus Christi cai numa quinta-feira, dia 15 de junho. A sexta-feira, dia 16 de junho, é dia útil, mas muitos patrões emendam a folga dos empregados. Em Campo Grande, dia 26 de agosto cairá num sábado. Em setembro, o feriado de Independência cairá numa quinta-feira. Em outubro, também numa quinta-feira, tem o feriado de Nossa Senhora Aparecida, também conhecido como o Dia das Crianças. No dia anterior, dia 11, Mato Grosso do Sul comemora aniversário e, portanto, é feriado estadual. O Dia do Servidor Público será festejado num sábado, dia 28 de outubro. O feriado nacional de Finados, sempre no dia 2 de novembro, vai cair numa quinta-feira. Já a Proclamação da República será comemorada numa quarta-feira, 15 de novembro. Para completar o calendário de 2017, o Natal deste ano foi parar numa segunda-feira. Será a última folga oficial do ano!







