Cinema Zack Snyder deixa direção de 'Liga da Justiça' após morte da filha

O cineasta Zack Snyder deixou a direção de "Liga da Justiça", blockbuster da DC Comics com estreia prevista para 16 de novembro.

A decisão foi tomada por conta do suicídio de sua filha, Autumn Snyder, de 20 anos, que aconteceu em março e foi mantido em segredo. Na ocasião, a produção do longa foi interrompida por duas semanas. Eles retomaram, mas Zack e sua mulher, a produtora Deborah Snyder, decidiram se afastar definitivamente.



"As exigências deste trabalho são bastante intensas. (...) Eu decidi dar um passo para trás para estar com a minha família, estar com meus filhos, que realmente precisa de mim. É um momento difícil para nós", disse Snyder ao "The Hollywood Reporter".



'Liga da Justiça' está atualmente em pós-produção. Sua finalização, e a direção de possíveis cenas adicionais, contará com Joss Whedon, que comandou "Avangers - Os Vingadores", da concorrente, Marvel.