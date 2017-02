CORREIO B Veja alternativas para o feriadão para quem não quer pular carnaval

A folia já começou, mas não faltam opções para quem quer curtir o feriadão de outra maneira.

Roqueiros também pulam Carnaval

Além de samba e marchinhas, uma opção que nunca falta no Carnaval de Campo Grande é o rock. O tradicional CarnaRock começa amanhã e vai até terça-feira, no Barfly, na Rua Pajuçara, 201. A programação traz um mix de bandas que devem agradar a todas tribos roqueiras. Na abertura, às 23h, Codinome Winchester, Camaleonia e Gobstopper sobem ao palco e mostram um pouco do rock indie feito na Capital.

A programação segue nos dias de Carnaval com atrações como tributos ao Legião Urbana e ao Raimundos. O rock mais pesado tem espaço no domingo da folia, com shows das bandas Nomads, Mad Man Convoy e The Black Coma. De Dourados, as bandas Tonelada e Xupakabras também se apresentam no festival. O ingresso custa R$ 15.

Também será realizado hoje, no Old Motors Pub e Barbeari – Avenida Fabio Zahran, 6.171 –, “Um Brinde a Renato Fernandes”. Bêbados Habilidosos homenageiam o ex-vocalista que morreu em fevereiro do ano passado. A entrada é gratuita.

Fragmentos aeronáuticos e outras artes

No Museu de Arte Contemporânea – Rua Antônio Maria Coelho, 6.000 –, uma opção para quem quer passar o Carnaval longe da folia. A exposição 4 Mostras 4 Artistas permanece no Marco, que funcionará até domingo. Hoje, a mostra está aberta das 7h30min às 17h30min. No sábado e domingo, o funcionamento é das 14h às 18h.

As salas do espaço foram ocupadas por quatro artistas, todos representados pela galerista Andréa Rehder, de São Paulo. Ana Ruas, artista plástica gaúcha radicada em Campo Grande, apresenta o painel de cinco metros quadrados “Floresta Encantada”, que nasceu de uma parceria com 50 crianças. Também expõem a artista plástica, poeta e pesquisadora Katia Canton, com o trabalho “A Casa dos Contos de Fadas”, e Alessandra Rehder, que mostra suas fotografias em “Subtração & Forma”.

Fechando o quarteto, o artista Marcos Amaro revisita sua própria história em “Desconstruções e Articulações”, em que utiliza fragmentos de aeronaves para criar esculturas. A entrada é gratuita.

Aventuras no Cerrado sul-mato-grossense

Um pouco de aventura no Cerrado é o que promete a programação montada pelo Sopa de Pedra, grupo especializado em turismo de aventura. No sábado, haverá trilha pela antiga usina hidrelétrica abandonada do Córrego Ceroula, que deixou de funcionar em 1970. Uma caminhada contemplativa de cinco quilômetros, por trilhas naturais, que inclui a passagem pelo rio e por cachoeiras. O valor da participação é de R$ 60.

No domingo, o grupo promove uma viagem a Piraputanga, onde haverá uma caminhada de 12 quilômetros pelo Caminho das Antas. No caso, os participantes devem ter em mente que se trata de um trajeto mais difícil, com subida de serra. Haverá transfer para os participantes, entre Campo Grande e o distrito de Aquidauana. O valor é de R$ 250.

A terceira opção é para a manhã da terça-feira de Carnaval. Uma caminhada de nove quilômetros pela região da antiga fazenda Cerro Porã, localizada a 30 quilômetros do centro de Campo Grande. O investimento é de R$ 65. As inscrições podem ser feitas pela página: www.facebook.com/sopadepedra.

Do drama à comédia nos cinemas

Em vez do sol quente do verão campo-grandense, há quem prefira uma sala escura com ar-condicionado e um bom filme. Durante o fim de semana de Carnaval, as opções incluem o épico “A Grande Muralha”, a comédia nacional que reúne os youtubers mais famosos do momento “Internet”, a aventura infantojuvenil “Monster Trucks”, entre outros.

Zhang Yimou, diretor chinês que esteve entre os responsáveis pela abertura dos Jogos Olímpicos da China, conta a história de dois mercenários em busca de pólvora. Atacados por uma criatura misteriosa, chegam à Grande Muralha e são capturados. No entanto, logo tem início um ataque de monstros e eles são obrigados a lutar ao lado do Exército chinês.

Aproveitando a alta das webcelebridades, “Internet – O Filme” reúne Cauê Moura, Guga Stokler, Thaynara OG, entre outros nomes que conquistam milhares de views entre o público brasileiro. A comédia deve ser, no mínimo, curiosa. Confira a programação dos cinemas na página 2B.

Retiros focam a espiritualidade

O Carnaval também pode se tornar uma opção para quem quer se dedicar a nutrir o lado espiritual. Retiros são promovidos por igrejas de diversas denominações e têm foco, principalmente, entre os jovens.

A Renovação Carismática Católica e a Arquidiocese de Campo Grande promovem o Retiro de Carnaval com Cristo – Meu Espírito Exulta de Alegria, amanhã e domingo, a partir das 7h30min. A programação, que inclui pregação, ocorre no Ginásio do Colégio Dom Bosco. Os ingressos custam R$ 20.

A Comunidade Católica Irmãos de Assis – Rua Marrey Junior, 280 – realiza o primeiro Carnaval Rumo ao Céu. A programação começa amanhã, às 21h. No sábado e domingo, será realizado o retiro de Carnaval, a partir das 8h, com atividades para todas as idades. O ingresso custa R$ 5.

A partir de domingo, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Avenida Mato Grosso, 3.280 – promove o Retiro Renascer. As inscrições são gratuitas e haverá atividades para todas as idades.

Festas que vão do pop ao eletrônico

Aproveitando o clima festeiro, boates e organizadores de festas investem em temas carnavalescos para garantir ao público experiências diferentes da folia. Na Daza – Rua Marechal Rondon, 2.181 –, a programação só tem interrupção na segunda-feira. É o CarnaDaza, que reúne um mix de festas, cada uma com um perfil. A primeira, hoje, às 23h30min, é Quanto + Abana + Esquenta. Na discotecagem, muitos clássicos nacionais – de “É o Tchan” ao funk carioca – e música pop até cansar.

No Drama Bar, ocorre a Serpentina, uma comemoração carnavalesca que aposta no rock, na disco music e no brega da música brasileira. A festa será realizada amanhã, às 20h. A discotecagem é de André Samambaia, João Paulo Bernal e Maíra Monan. O Drama fica na Avenida dos Estados, 21.

Outra opção é a festa In Off ed. CarnaBEATS, que ocorre no Barfly – Rua Pajuçara, 201 – amanhã, a partir das 23h30min. A festa aposta no pop e nas brasilidades para garantir uma noite animada a quem quiser se divertir para valer.