CULTURA Urbandance promove encontro de dançarinos em sua décima edição

Começa hoje, no Sesc Camillo Boni, a décima edição do Urbandance – Encontro de Danças Urbanas, um dos principais eventos da área em Campo Grande. A programação é extensa e inclui 10 workshops com foco em quem já tem experiência com street dance, ministrados por dançarinos renomados de diversas regiões do País. Os iniciantes também terão a oportunidade de participar de três oficinas.

Além disso, serão realizados três workshops intensivos nos estilos house, vogue e hip-hop dance, com estudos e possibilidades de experimentação. De acordo com o diretor e coreógrafo da Cia. Dançurbana e um dos idealizadores do evento, Marcos Mattos, a primeira edição do encontro foi realizada em 2010, proporcionando aos praticantes e profissionais das danças urbanas um espaço de experiência e formação.

“Em sua décima edição, o Urbandance ganha uma proporção maior e visa propiciar aos seus participantes possibilidades de troca e fruição em um único ambiente”, descreve.

Entre os professores, há nomes de São Paulo, Brasília, Cuiabá, entre outros. Um dos destaques é o pesquisador e professor Henrique Bianchini, que vem da capital paulista para ministrar um dos workshops. Ele tem pesquisado a cultura hip-hop e das danças urbanas norte-americanas e desenvolveu revolucionárias metodologias para o ensino desta linguagem.

Além dos workshops, o Urbandance também contará com outras manifestações da cultura hip-hop. Na Feira Arte Urbana, o público poderá ter acesso à venda de roupas e acessórios. Também serão realizadas a Mostra de Dança e a Batalha All Style. Na quinta-feira, haverá festa para comemorar a décima edição do evento no Jack Music Pub – Rua 15 de Novembro, 2.090.

Ainda é possível se inscrever em alguns workshops. Os interessados devem entrar em contato com os organizadores pela página da Cia. Dançurbana, no Facebook, ou pelo telefone (67) 99260-8005. Para participar apenas das mostras, será cobrado o valor de R$ 5.