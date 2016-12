CORREIO B Unidos, ciclistas tornam pedalada mais segura em Campo Grande

Quem deseja adotar a bicicleta como meio de transporte no dia a dia e vive em Campo Grande está em terreno favorável. A cidade tem mais de 90 quilômetros em extensão de ciclovias, segundo dados da Agência Municipal de Trânsito (Agetran), e possui topografia plana – o que significa que não há muitas subidas, e distâncias consideráveis podem ser percorridas em pouco tempo e com pouco esforço. Ainda assim, essas duas vantagens não são garantias de um trajeto tranquilo ao ciclista.

Fatores como o clima, quantidade de paraciclos (espaço para estacionar) disponíveis, planejamento da cidade e a relação no trânsito com as demais pessoas são outros pontos a se levar em conta para se avaliar como anda a rotina do ciclista no centro urbano de uma Capital como Campo Grande. Entre essas questões, é o comportamento dos motoristas e motociclistas no trânsito um dos principais motivos de queixas das pessoas que pedalam diariamente.

Para o barbeiro Eduardo Lorenz, 25 anos, a falta de respeito no trânsito foi o que causou mais prejuízos a ele até agora, como ciclista. No mês passado, rompeu quatro tendões do pé após colidir a bicicleta em que estava com um carro, na Rua Spipe Calarge. Teve que ser levado a um hospital e ficou impossibilitado de trabalhar por um tempo.

O acidente foi causado por um motorista que invadiu a preferencial e não viu a bicicleta na pista, segundo Eduardo. Não é a primeira vez que se envolve em um acidente, mas esse foi o mais grave nos últimos dois anos em que a adotou para ir a todo lugar na cidade. O problema, na opinião dele, está nas pessoas não reconhecerem que a cidade também é dos ciclistas. “Não respeitam, acham que a bicicleta está no lugar errado. Principalmente os motoristas de ônibus e caminhonetes, que ‘fecham’ a gente, buzinam. E mesmo quando tem ciclovia, para atravessar a rua quando ela termina é difícil. Temos preferência, mas nem todas as pessoas esperam”.

Apesar disso, afirma que não vai abandonar a bicicleta. “Não troco a qualidade de vida que a bike me deu”.

DIAGNÓSTICO

Nos trechos em que não há opção de ciclovia, ciclofaixa ou calçada que possa ser compartilhada com pedestre, o ciclista é obrigado a dividir a rua com os veículos. Isso acontece porque muitas das vias exclusivas à bicicleta não são interligadas, um dos problemas revelados por um diagnóstico produzido pelo grupo de pessoas que coordena a campanha nacional “Bicicleta nos Planos”, em Campo Grande.

A bióloga Simone Mamede, um de seus articuladores, explica que a intenção da ação é chamar atenção das pessoas e das instituições públicas para a necessidade de se incluir efetivamente a bicicleta como meio de transporte nas cidades. Por sua vez, o diagnóstico oferece um panorama obtido por meio de entrevistas a ciclistas campo-grandenses, que descreveram suas experiências diárias sob duas rodas.

A finalidade do uso da bicicleta, a situação das ciclovias e a segurança no trânsito foram questões respondidas por eles e sintetizadas em um relatório. Quando concluído, ele deve ser entregue à equipe que conduzirá as mudanças no plano diretor de Campo Grande. A expectativa é que o documento influencie nas decisões dos gestores em favor de uma mobilidade urbana mais sustentável.

Simone detalha ainda que o documento apresenta questões como a pouca iluminação, a falta de arborização nas ciclovias – o que deixaria o clima mais agradável para o ciclista–, a segurança no trânsito e os motivos de se continuar preferindo a bicicleta ou de tê-la abandonado. O medo de se locomover de bicicleta pela cidade foi, de acordo com a bióloga, uma das questões mais constantes nos relatos dos entrevistados. “As pessoas têm medo porque falta educação e respeito à vida de outras pessoas no trânsito, e o ciclista é um dos lados mais frágeis e mais expostos no trânsito”.

Como parte das ações da campanha, a equipe de Simone também esteve em escolas públicas da Capital para dar orientações sobre o trânsito para os ciclistas – e falar de regras de segurança muitas vezes desconhecidas pelas pessoas em geral.

MAPA

Uma iniciativa que já tem ajudado os ciclistas a pedalarem com mais segurança e tranquilidade em Campo Grande é o Mapa Cicloviário Colaborativo, criado pela geógrafa Raquel Taminato, em 2015.

Extensões das ciclovias, ciclofaixas e calçadas compartilhadas existentes; e localização de paraciclos, borracharias, bicicletarias e trechos considerados perigosos, conforme índices de acidentes de trânsito, são apontados pelo mapa paralelo. Como ele trata de uma ferramenta compartilhada em rede, qualquer pessoa pode visualizá-lo e sugerir que informações sejam alteradas ou acrescentadas.

Raquel explica que o mapa foi feito segundo um tutorial disponibilizado pela ONG Transporte Ativo, do Rio de Janeiro (RJ), e que outras cidades do País também possuem guias similares. Ela criou o de Campo Grande quando estava participando da elaboração do plano cicloviário do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb).

Caracterizar e mapear a estrutura era uma tarefa já prevista nos trabalhos, as informações complementares é que foram conseguidas em conjunto. “Começamos depois a abrir o mapa para receber informação de rotas, que não são ciclovias ou ciclofaixas, mas que os ciclistas consideram seguras e importantes para os seus trajetos, assim outras pessoas poderiam testar e verificar se serve para si também”.

BIKE NA ROTINA

O professor universitário Fábio Viduani Martinez, 46 anos, adotou a bicicleta como meio de transporte oficial quando ainda morava na Alemanha, há três anos. Mudou-se para Campo Grande em 2014, e como não pôde trazê-la de lá, comprou outra.

Desde então, faz uso diário dela, principalmente para ir ao trabalho, e deixa o carro na garagem. Ele mora no Bairro Santa Fé e trabalha na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) – são 18 quilômetros de distância percorridos todos os dias na ida e na volta, segundo ele. “Eu sou privilegiado porque tenho 90% de cobertura de ciclovias de casa para o trabalho e raramente sou obrigado a andar contra o fluxo. Quando chego, ainda posso tomar banho em um chuveiro, é outra vantagem com a qual muitos não contam”.

No entanto, às vezes também encontra alguns problemas no caminho. “Há trechos em que a iluminação é precária, as ciclovias estão esburacadas e as junções entre as ruas são muito agressivas, perigosas”. Fábio também conta que alguns motoristas não respeitam a preferência do ciclista. “Uma mulher que dirigia um carro já me disse assim: ‘você fica aí e espera até que os carros passem’. Parece que a bicicleta não tem lugar no trânsito”.

Também não pretende trocar a bicicleta por outro meio de transporte. “Ganhei muito com a bicicleta. Só o vento no rosto já é uma delícia. Contemplar melhor a cidade, os ruídos, e não estar dentro de um cilindro de aço, no ar-condicionado, é bem melhor. Fora que, em horários de pico e de congestionamento, chego mais rápido do que se estivesse em outro veículo, além de mais disposto”