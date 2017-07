LIONEL MESSI Turma do Pagode vê música

'bombar' graças a Messi

"Se no Barcelona eu for camisa 10, me cobrir de ouro da cabeça aos pés, mesmo assim se isso acontecer, fico com você". As juras de amor escritas na letra de "Camisa 10", canção interpretada pelo grupo Turma do Pagode, poderiam ter sido escritas para Lionel Messi, que em junho se casou com Antonella Roccuzzo, sua amiga de infância. A coincidência viralizou nas redes sociais, e agora a banda quer também emplacar uma música-tema para Neymar.

A música foi escrita por Charles André, compositor carioca e ex-integrante do grupo Os Morenos, foi gravada pelo Turma do Pagode para o lançamento de "Esse é o Clima", primeiro DVD da banda, colocado à venda em 2010.



De acordo com Marcelinho, que toca cavaquinho no Turma do Pagode, quando Charles André escreveu a música, Ronaldinho Gaúcho, que jogou no Barcelona entre 2003 e 2008, ainda era o camisa 10 do time espanhol. No lançamento do DVD, no entanto, o cargo já pertencia a Messi.



Agora, a reação de internautas ao casamento do argentino cria nova coincidência entre a história do jogador e a da banda.