Ator Tom Hiddleston estrela produção de 'Hamlet' para arrecadar fundos

Tom Hiddleston, conhecido como intérprete do vilão Loki nos filmes da Marvel, vai estrelar a produção de "Hamlet" dirigida por Kenneth Branagh.

"Kenneth Branagh e eu temos conversado sobre trabalharmos na peça juntos há muito tempo, e agora pareceu ser a hora certa e o lugar certo para fazermos", disse o ator ao jornal "The Guardian".



De acordo com o jornal, a peça é uma das mais promissoras nos últimos anos. A produção vai arrecadar fundos para a Rada (Royal Academy of Dramatic Art), uma escola de arte dramática inglesa. O dinheiro irá ajudar na reforma das instalações da escola na Rua Chenies, em Londres, incluindo, pela primeira vez, a acomodação no local.



"Espero que o dinheiro arrecadado ajude a Rada a continuar fornecendo oportunidades e treinamento para atores, diretores e técnicos de todos os campos do teatro, com seu padrão de excelência e profissionalismo. Precisamos manter as portas abertas para todos", disse Hiddleston, que se formou pela Rada.



"Hamlet" é uma colaboração entre a escola e a empresa teatral de Branagh. O diretor disse que a produção irá celebrar tanto Shakespeare quando a Rada.



"A peça vai se comunicar com nosso mundo volátil e estamos orgulhosos por termos Tom Hiddleston liderando um excitante grupo de atores, como protagonista, pela primeira vez. Esse trabalho tem sido discutido e planejado por anos".



O espetáculo terá duração de apenas três semanas, em um teatro com 160 assentos disponíveis. As vendas de ingressos (custando de 15 a 95 euros) iniciaram em 1º de agosto e a produção irá estrear em 1º de setembro, no teatro Jerwood Vanbrugh, da Rada.



Para evitar o comércio ilegal, os ingressos estão sendo vendidos on-line e o público só poderá retirá-los na bilheteria uma hora antes da apresentação, portando documentos que comprovem sua identidade.