Apresentador Tadeu Schmidt volta ao WhatsApp depois de ser bloqueado: 'alívio'

Tadeu Schmidt já pode "vir de zap" de novo, como diz um famoso meme das redes sociais. Neste sábado (12), o apresentador do "Fantástico", da Globo, foi desbloqueado pelo WhatsApp depois de ter sua conta suspensa por 24 horas.

O retorno após um dia de abstinência foi comemorado. "A cara de alívio de quem acordou com WhatsApp de volta", disse o jornalista ao compartilhar na rede social Instagram uma selfie sorrindo.



Na sexta (11), Schmidt teve sua conta temporariamente suspensa por ter usado o aplicativo em dois celulares diferentes.



"Estou suspenso. Troquei de celular, havia mensagens não lidas no celular antigo, tentei usar os dois celulares ao mesmo tempo, tomei um gancho do WhatsApp. 24 horas sem acesso", disse o apresentador do "Fantástico", da Globo, na rede social Instagram.



No tempo em que passou sem o aplicativo, Schmidt brincou com seus seguidores dizendo que tinha descoberto novas formas de usar o celular.



"Aproveitei pra descobrir novas funções do smartphone. Tem uma que é sensacional: telefone. Como é estranho telefonar pras pessoas".



Nos comentários, seguidores se solidarizaram com o jornalista. "Aconteceu comigo também é horrível", disse um internauta. "É bom para praticar certos desapegos", incentivou outro navegante.