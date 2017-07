Cinema Sequência de 'Mulher-Maravilha' ganha data de estreia

A Warner Bros. divulgou, nesta terça-feira (25), a data de estreia da continuação de "Mulher-Maravilha". O filme chega aos cinemas americanos em 13 de dezembro de 2019.

Gal Gadot, intérprete de Diana Prince, voltará a viver a protagonista. A diretora Patty Jenkins, no entanto, ainda negocia seu retorno.



A Warner também confirmou que vai levar aos cinemas os seguintes títulos oriundos do mundo da DC Comics: "Shazam", "Esquadrão Sucida 2", "Liga da Justiça 2", "Batgirl", "Lanterna Verde" e "The Flash".



Os fãs da heroína poderão vê-la no cinema ainda este ano. Ela estará de volta em "Liga da Justiça", ao lado de Jason Momoa (Aquaman), Ben Affleck (Batman), Ezra Miller (Flash) e Henry Cavill (Super-homem). O filme estreia no Brasil em 16 de novembro.