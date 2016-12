CORREIO B Seminário relembra as rotas das monções no norte de Mato Grosso do Sul

Uma das ações mais importantes do período colonial brasileiro, as expedições exploratórias originárias de São Paulo, em busca das riquezas do interior do País, chamadas de rotas das monções, é a base de um evento que é realizado desde quarta-feira, na região norte do Estado.

Trata-se do Seminário Regional do Folclore Monçoeiro na Rota Norte de Mato Grosso do Sul. Na programação, destacam-se palestras, debates, performances artístico-culturais e reconstituições de trajetos, terrestres e fluviais, em que se discute, estuda, resgata e projeta-se o folclore da região por meio da temática da rota das monções em Mato Grosso do Sul. As ações estão sendo desenvolvidas em duas unidades de conservação (áreas de preservação ambiental), a APA Sete Quedas do Rio Verde e a APA Rio-Cênico Rotas Monçoeiras (Rio Coxim).

Na parte artística, a Trupe Monçoeira, nome dado ao grupo de artistas que acompanha o evento, enfatiza a história e a cultura de Mato Grosso do Sul por meio de seu conjunto de manifestações típicas, materiais, simbólicas e folguedos populares diversos, dentro de uma grande celebração cultural festiva, ainda muito presente no cotidiano de comunidades rurais e ribeirinhas. O projeto recebeu recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC) para sua realização. O evento encerra-se hoje.