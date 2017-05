Ator Rodrigo Santoro fala sobre trajetória e diz: 'Me sinto melhor aos 40' Nos bastidores, ator assume que demorou para fazer amigos em Los Angeles

Desejado por diretores e respeitado pelo público brasileiro, Rodrigo Santoro viu sua carreira despontar no cenário internacional, com direito a cenas com Will Smith, Margot Robbie, Gerald Butler e muitos outros astros. E se viu dividido entre Los Angeles e Rio de Janeiro. Nos bastidores do Conversa com Bial, ele entrega que nunca tinha imaginado arriscar o inglês em território americano como ator.

Ao Gshow, entre mitos e verdades de sua trajetória, Rodrigo ainda abriu o coração, disse que demorou a fazer amigos no exterior e que passou muito bem pelos temidos 40 anos. “Tinha toda aquela onda que cresci escutando que, quando você chega aos 40, a vida pesa, chegam as crises e tal. Estou repensando muita coisa mesmo, mas estou me sentindo bem.”

O futuro papai de Nina diz estar feliz com o caminho que a carreira tomou e os amigos que fez. “Fiz mais amigos europeus, latinos, mexicanos, argentinos, espanhóis e portugueses.”